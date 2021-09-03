Посольство Украины направит МИД Польши ноту из-за смерти украинца после задержания полицией

Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту относительно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица, пишет "Европейская правда".

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.

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По его словам, дело по расследованию смерти 25-летнего украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности генерального консульства Украины в Кракове.

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что Никифоренко агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. По данным издания Gazeta Wyborcza, его били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.

Дело о смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

На него уже отреагировали депутаты Сейма Польши, которые требуют проведения немедленного контроля за действиями полиции в контексте смерти украинца. Особого надзора и тщательного расследования требуют и общественные организации, в частности Хельсинский фонд по правам человека.