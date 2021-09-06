В Киев прибыла делегация Конгресса США

В Киев прибыла делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, планируются встречи с президентом и правительством.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию от посольства США.

В делегацию входят сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), Джон Баррассо (республиканец от Вайоминга), Бен Сасс (республиканец от Небраски), Томми Тубервиль (республиканец от Алабамы) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец от Южной Каролины).

Делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден посетит Украину, но не в этом году.

Что же Украина получила на выходе из Белого дома и использовала ли все свои шансы на поддержку и вовлечение Соединенных Штатов, читайте в аналитике Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.