Кулеба: Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником Соединенных Штатов Америки в НАТО, а не за его пределами.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой Соединенных Штатов по укреплению обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров амбициознее статуса основного союзника вне НАТО. Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что для этого воплощается целостная стратегия внешней политики, создается система альянсов ради безопасности Украины, углубляется взаимодействие со стратегическими партнерами.

Как ранее сообщала "Украинская правда", спикер Ваерховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Фракция "Слуги народа" уже заявила, что не будет голосовать за эту инициативу.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады в связи с их намерением просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула посол.

Аналогичные предостережения высказала и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.