В Украине говорят, что не уверены в позиции США по санкциям против российской нефти

Украина до сих пор не имеет четкого представления о позиции США относительно российской нефти, даже после того, как Вашингтон не продлил действие исключения по закупке российского сырья.

Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Марченко отметил, что не знает, чего можно ожидать от Соединенных Штатов в этом контексте.

"Они (США. – Ред.) просто наблюдают за развитием ситуации", – отметил министр.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие временного исключения из санкций в отношении российской нефти, который действовал на фоне затяжной войны в Персидском заливе.

Администрация Трампа выдала первое исключение в марте и продлила его действие в апреле. Исключения применялись только к части российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

"Мы должны продолжать давить на Россию, вводить дополнительные санкции против России. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы разрушить российскую экономику, в частности угольную промышленность и другие отрасли", – подчеркнул Марченко.

Трамп ранее заявлял, что американские санкции против российской нефти будут восстановлены как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выражал непонимание тому, как США могут снимать санкции с РФ.