СМИ назвали имена трех кандидатов на роль переговорщика ЕС с Россией

В Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

Кроме того, издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Глава внешнеполитического ведомства ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла двери для назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос в конце месяца.

На прошлой неделе она даже, похоже, сама выдвинула свою кандидатуру, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".

Однако трое дипломатов из ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет у кремлевского правителя Владимира Путина резкое "нет".

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", – сказал один из дипломатов ЕС.

В контексте кандидатуры Меркель издание отмечает, что она сейчас доступна и имела дело непосредственно как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества достаточны, чтобы отказаться от ее кандидатуры.

Что касается кандидатуры Стубба, то отмечают его опыт посредничества в своей стране и тот факт, что он ранее выражал заинтересованность. Но ему понадобится широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в Москве.

А Драги пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю. Однако не было никаких публичных сигналов о том, что ориентированный на экономику Драги хочет эту роль.

Люди, знакомые с позицией Киева, утверждают, что посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть представителем самого блока, которому Путин глубоко не доверяет.

Это может указывать на таких фигур, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, или даже министр иностранных дел Индии Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

Самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев договориться между собой, резюмирует издание.

Между тем СМИ сообщили, что в Германии планируют обсудить кандидатуру действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Одновременно СМИ узнали от источников в правительстве, что Берлин не воспринимает предложение Путина о Герхарде Шредере как переговорщике, и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.