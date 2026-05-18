В Литве рассказали детали операции на месте, где нашли дрон

Найденный на территории Литвы беспилотник не похож на "Шахед"; он упал в нескольких сотнях метров от домов, поэтому на время работы взрывотехников людей эвакуировали.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Беспилотник, упавший в Утенском уезде на северо-востоке Литвы, нашел местный житель во время работы на своем участке, после чего позвонил в полицию. От ближайшего дома до места падения аппарата – около 300 метров.

Заместитель начальника главного комиссариата полиции Утенского уезда Миндаугас Пускунигис рассказал, что работы на месте находки возобновились с наступлением дня в понедельник. Некоторые обломки были видны сразу, многие мелкие разлетелись и застряли в земле.

Зону вокруг места падения оградили, а жителей ближайших домов попросили временно эвакуироваться. Пока окончательно не установлено, был ли дрон с боевой частью, однако упал он без детонации.

Чиновник отметил, что по найденным обломкам не похоже, чтобы это был российский аппарат типа "Шахед".

Директор Национального центра управления кризисными ситуациями ранее сказал, что это с большой вероятностью украинский дрон.

Утром 17 мая в Латвии предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве в ряде приграничных с РФ районах из-за появления неизвестного дрона в небе.

В тот же день полиция Финляндии провела поиски неизвестного беспилотника в муниципалитете Леми под границей с Россией.

В соседней Латвии последние инциденты с "заблудившимися" украинскими беспилотниками привели к распаду коалиции и отставке правительства. В то же время в Риге дали понять, что считают виновником таких случаев Россию, поскольку это следствие развязанной ею войны.

