Почему БиГ станет сложнее противостоять сепаратистам и какое отношение к этому имеют США

11 мая высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт объявил о своей отставке.

Эта новость сразу же стала главной в СМИ, ведь высокий представитель является высшим должностным лицом в системе власти Боснии и Герцеговины. Он является гарантом выполнения Дейтонских мирных соглашений, которые остановили войну в БиГ, установили и гарантируют мир в государстве.

Шмидт также возглавляет Офис высокого представителя (ОВП). При нем действует коллегиальный орган из представителей 53 стран – Совет по имплементации мира, которому помогают европейские силы EUFOR.

О том, что может стоять за этой громкой отставкой, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника. Далее – краткое изложение статьи.

12 мая состоялось плановое заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался очередной полугодовой доклад Управления Верховного представителя о ситуации в Боснии и Герцеговине.

После него в интервью нескольким СМИ Кристиан Шмидт частично раскрыл причины отставки.

Мол, к этому его "вынудило давление не только на него, но и на структуры Дейтонских мирных соглашений". Шмидт не сказал, кто оказывал это давление. Зато подчеркнул устойчивую поддержку со стороны европейских столиц.

И сразу неожиданно добавил, что нельзя сейчас закрывать Офис высокого представителя – так, будто речь идет о вероятной угрозе этого. Такой шаг без достижения поставленных целей "поставит под сомнение существование Дейтонских мирных соглашений и EUFOR", подчеркнул Шмидт.

Говоря о своей отставке, Шмидт также упоминал "личные причины".

Видимо, действительно есть усталость от того, что порой он не имел достаточной поддержки в Боснии и Герцеговине со стороны международного сообщества. Приходилось вести постоянную борьбу за сохранение целостности государства с Милорадом Додиком, сепаратистом и другом Путина. А к Додику еще и присоединились хорватские идеологи третьего образования в БиГ.

Вероятно, накопилась также усталость от непонимания его действий и боснийскими лидерами.

В целом все пять лет своего срока Кристиана Шмидт находился под давлением международных игроков.

Оппонентом Шмидта был и сербский президент Александар Вучич, мечтающий объединить всех сербов в "сербском мире" – что всё больше противоречит Дейтонским соглашениям.

В последнее время к тем, кто стремился дестабилизировать БиГ, присоединились и Соединенные Штаты.

Вероятно, ключевую роль в отставке Шмидта сыграли США, которые с приходом к власти Дональда Трампа начали постоянно на него давить.

В Вашингтоне изменились приоритеты в отношении Боснии и Герцеговины. На первое место вышли бизнес-проекты (в частности в энергетике) друзей и партнеров американского президента, а не проблемы Боснии и Герцеговины.

И Шмидт оказался здесь лишним. Более того, стал мешать американцам реализовать стратегически важный проект – строительство Южного интерконнектора. Он должен соединить газопроводы Хорватии и БиГ, по которым пойдет американский газ.

В центре проблемы оказались попытки высокого представителя урегулировать вопрос государственной собственности.

Скорее всего, мандат высокого представителя ограничат. На заседании Совбеза ООН говорили даже о "значительном ограничении".

То есть должно быть меньше боннских полномочий и законодательного интервенционизма, больше экспертных и консультативных полномочий.

Кристиан Шмидт пообещал, что будет работать до тех пор, пока не назначат его преемника. Это должно произойти в июне.

Уже якобы есть несколько кандидатур. В частности, упоминается фамилия Карен Пирс, опытной британской дипломатки.

Еще среди вероятных кандидатов есть пока неназванный итальянский дипломат, которого поддерживают США. Американские дипломаты также намекают, что у Вашингтона и у самого есть достойная кандидатура, если другие его не устроят.

