Встреча министров G7 в Париже сосредоточится на Украине и Ормузском проливе

Министры финансов стран G7 в ходе встречи в Париже обсудят вопросы войны РФ против Украины, войны в Иране, а также ситуации с Ормузским проливом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, которого цитирует Sky News.

По его словам, встреча G7 в Париже будет использована для подтверждения необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива после того, как Иран закрыл этот водный путь в ответ на совместные атаки США и Израиля в феврале.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что призовет своих коллег соблюдать санкции против Тегерана, чтобы не допустить финансирования иранской "военной машины".

Он добавил, что поездка США в Китай во главе с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе была "очень успешной".

В состав G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также представители Европейского Союза.

Напомним, 12 мая Трамп выразил уверенность в том, что сможет обеспечить договоренность с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".

Тем временем СМИ сообщили, что Пентагон подготовил ряд военных планов по Ирану на случай, если Трамп примет решение возобновить атаки.