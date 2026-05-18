Упавший в Литве дрон содержал взрывчатку

В Литве сотрудники антитеррористической группы "Арас" установили, что в том месте, где был обнаружен дрон, находятся взрывчатые вещества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В свою очередь в полиции добавили, что было решено обезвредить их на месте, поскольку транспортировка взрывчатки представляет угрозу для жителей.

Территория усиленно охраняется. Из соображений безопасности закрыт участок дороги Судейкяй – Бикушкис.

Жителей просят соблюдать безопасную дистанцию.

Поскольку обломки дрона находятся в земле, было принято решение эвакуировать жителей, чтобы защитить их от возможной опасности. Речь идет о жителях двух соседних усадеб.

Директор Национального центра управления кризисными ситуациями ранее сказал, что это с большой вероятностью украинский дрон.

В контексте этого инцидента министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что на развитие систем противодействия беспилотникам требуется больше времени.