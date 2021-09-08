За что ЕС хочет наказать Польшу и какие последствия это будет иметь

Польша оказалась в очень неудобной для себя ситуации и может получить все шансы стать страной-штрафником ЕС. Почему так произошло, читайте в интересной статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС.

Европейская комиссия желает выполнить свой июльский ультиматум, начав процедуру введения финансовых санкций.

Это не только из-за судебной реформы, которая стала объектом критики со стороны Брюсселя. Параллельно маршалки пяти польских воеводств получили от Еврокомиссии ультиматум из-за так называемой анти-ЛГБТ резолюции.

Еще в 2019 году несколько муниципалитетов и регионов Польши заявили о неприятии на своей территории так называемой "ЛГБТ-идеологии", с целью запретить проведение маршей равенства и других ЛГБТ-мероприятий. В противовес оппозиционным политсилам, которые подписали так называемую "Хартию ЛГБТ +".

В конце 2019 года Европейский парламент проголосовал за осуждение более 80 "зон, свободных от ЛГБТ". А в июле 2021 года Еврокомиссия возбудила три дела о нарушении прав ЛГБТ, одно из которых - против Польши.

В начале сентября Комиссия направила письмо пяти воеводствам о приостановлении переговоров о выделении почти 125 млн евро из фонда REACT-EU (коронакризисного дополнения к политике сплоченности, из которого Польша должна была получить в целом 1,6 млрд евро; треть уже выплачена).

ЕК считает, что польская власть не дала исчерпывающего ответа на вопрос о декларациях против ЛГБТ и ждет объяснений от польской власти до середины сентября.

Итак, Польша оказалась в очень неудобной для себя ситуации. Громкая критика действий Варшавы звучит не только из Брюсселя, но и из Вашингтона.

Так к чему же приведут финансовые санкции Брюсселя, читайте Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС.