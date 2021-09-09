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Укр / Рус

ЕСПЧ: владелец страницы в Facebook несет ответственность за неприемлемые комментарии третьих лиц

Четверг, 9 сентября 2021, 10:14

Европейский суд по правам человека впервые признал, что владелец аккаунта в социальной сети Facebook имеет обязанности контроля, в частности, если решает сделать его публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, потенциально способный спровоцировать язык ненависти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

В деле рассматривался вопрос о границах ответственности аккаунтов в соцсетях за неприемлемые комментарии третьих лиц под постами.

Заявитель - французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент - был осужден за разжигание розни из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook с критикой своего политического оппонента.

Комментарии касались мусульманской общины, которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".

По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным и позволив таким образом своим "друзьям", которых всего 1829 человек, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев.

Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее. Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель.

С таким выводом не согласилась одна судья, по мнению которой применение "производной" ответственности владельца аккаунта является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством "друзей".

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