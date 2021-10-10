За два дня в Ла-Манше на пути к Британии подобрали более 1100 нелегальных мигрантов

За пятницу и субботу 8-9 октября в Ла-Манше британские службы спасли или перехватили целом 1115 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на надувных лодках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В министерстве внутренних дел заявили, что в пятницу обнаружили 624 мигрантов на 23 лодках, и в субботу - 17 лодок с 491 человеком. Еще более 400 людям за эти два дня помешали отправиться в путешествие французские службы.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател недавно пригрозила заморозить финансирование на поддержку французской береговой охраны, если Франция не будет более эффективно предотвращать такие отправлением из своих берегов, пишет Sky News.

В свою очередь её французский коллега Жераль Дарманен заявил, что никакой части обещанных средств в размере почти 63 млн евро еще не поступало. Он отметил также, что Франция стала успешнее "закрывать" этот маршрут нелегальной миграции и за последние три месяца доля перехваченных отправлений выросла с 50% до 65%.

"Призываем Великобританию сдержать обещание по финансированию, потому что мы держим границу для них", - заявил Дарманен.

Он также сказал, что видит необходимость в специальном договоре с Соединенным Королевством по миграционному вопросу.

2021 год по числу прибытий нелегальных мигрантов через Ла-Манш уже вдвое превысил результат 2020: с января и до конца сентября в Британию прибыли более 17 000 человек. За весь 2020 год таких было 8417.

Начиная с конца 2018 года, маршрут через Ла-Манш становится все более популярным для мигрантов, которые пытаются попасть в Соединенное Королевство, несмотря на все меры предосторожности и предупреждения, что такое путешествие опасна для жизни - из-за интенсивного движения тяжелых судов, сильных течений и низкой температуры воды .

В середине августа в Ла-Манше утонул мигрант из Эритреи, в прошлом году - четыре человека из курдской семьи, которая направлялась из Ирака. Тело их маленького ребенка нашли много месяцев спустя у берегов Норвегии.