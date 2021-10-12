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В Париже приговорили к 9 годам тюрьмы лидера ультраправой группировки

Вторник, 12 октября 2021, 19:40

Парижский суд 12 октября приговорил к 9 годам лишения свободы Логана Низена, основателя ультраправой группировки Organisation des Armées sociales (OAS), признав его и соратников виновными в подготовке терактов. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ, среди которых BFM-TV.

Это первый из процессов по поводу ультраправого терроризма, ведутся с 2017 года.

Суд также признал виновными еще пять человек как участников террористической группы, им присудили по 8 лет.

Зачитывая решение, судья отметила, что организация скопировала структуру Вооруженной тайной организации, действовавшей в 60-х годах, ответственной за кровавые репрессии против независимости Алжира.

Она отметила, что OAS имела целью дестабилизировать государственные институты, расколоть общество и прибегала к радикальным призывам, и в материалах дела "все свидетельствует об угрозе перехода к действиям".

Подсудимые настаивали, что никогда не планировали переходить к реальным шагам и перекладывали ответственность на основателя группы, однако виновными признали всех.

Организацию разоблачили в 2017 году. Их заподозрили в подготовке терактов против мусульман, темнокожих, арабов и некоторых политиков, в том числе Кристофа Кастанера (лидера фракции партии Макрона в парламенте и главы МВД в 2018-2020 годах, а в то время спикера правительства) и Жана-Люка Меленшона, лидера "Непокорной Франции".

Кроме этого дела, антитеррористическая прокуратура с 2017 года расследует еще 7 других дел по поводу террористических намерений ультраправых групп. В них фигурируют 48 человек.

Прокурор сравнила идеи праворадикальных подсудимых с исламистскими террористами, отметив, что это две стороны одной монеты.

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Франция
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