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Ле Пен в случае избрания президентам обещает избавиться от ветряных электростанций

Четверг, 14 октября 2021, 18:26

Ультраправая кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в четверг, что в случае своего избрания она прекратит все субсидии в возобновляемые источники энергии и избавится от ветряных электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ле Пен, которая будет кандидатом от партии "Национальное собрание" на голосовании в апреле, прошла во второй тур выборов 2017 года, и, как ожидается, сделает это снова, хотя некоторые последние опросы показали, что это звезда ток-шоу Эрик Земмур смог бы обойти ее, если решит баллотироваться.

"Ветер и солнечная энергия, эти энергии не восстанавливаются, они периодические. Если я буду избрана, я прекращу любое строительство новых ветропарков и начну большой проект по их демонтажу", - сказала Ле Пен.

Она добавила, что отменит субсидии ветряной и солнечной энергетике, которые, по ее словам, стоят стране 6-7 миллиардов евро в год.

Министр окружающей среды Барбара Помпили отвергла заявление Ле Пен в Twitter. "Демонтаж ветровых турбин Франции избавит нас по меньшей мере восьми процентов производства электроэнергии ... Действия Ле Пен вызвали бы отключение электроэнергии", - написала Помпили.

Ле Пен также заявила, что будет поддерживать атомную промышленность Франции, позволив строительство нескольких новых реакторов, финансировать капитальное обновление существующего флота Франции и поддерживать строительство небольших модульных реакторов, предложенных президентом Эммануэлем Макрона.

Франция производит около 75% своей энергии на атомных электростанциях, означает, что ее энергетика имеет один из самых низких уровней выбросов углерода на душу населения в любой развитой стране. Однако она значительно отстает от Германии и других европейских стран по инвестициям в ветровую и солнечную энергетику.

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Франция Энергетика
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