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Кулеба рассказал спецпредставителю ЕС, как РФ нарушает права человека в Крыму и на Донбассе

Понедельник, 18 октября 2021, 20:58

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором рассказал о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Российская Федерация как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму. Особые репрессии испытывают крымские татары, гражданские журналисты, представители религиозных групп. Российское антитеррористическое законодательство стало орудием фабрикации политически мотивированных дел", - рассказал Кулеба.

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Он призвал специального представителя ЕС приложить усилия для освобождения украинцев, которых Россия незаконно удерживает за решеткой, в частности первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, внештатного журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко и других.

Кулеба также обратил внимание на деструктивную политику России на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Не только жители оккупированного Донбасса становятся объектами российского произвола. Россия дерзко препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники которой сейчас фактически стали заложниками в Донецке. Такие действия разрушают Минские договоренности, противоречат обязательствам РФ в ОБСЕ", - сказал он.

Собеседники договорились активизировать взаимодействие с целью реализации задач Крымской платформы, прежде всего на правозащитном и санкционном направлениях.

Имон Гилмор принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить во время своего следующего визита в Украину административную границу с Крымом.

Гилмор прибыл с визитом в Украину впервые.

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Крым Россия Донбасс и ОРДЛО Кулеба
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