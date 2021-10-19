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В Уэльсе подняли вопрос потенциальной независимости от Британии

Вторник, 19 октября 2021, 10:04

Специальная комиссия, которая подготовит анализ о будущих отношениях Уэльса с остальными частями Британии, среди вариантов рассмотрит и потенциальную независимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Новый орган, созданный министрами-лейбористами Уэльса, проанализирует возможные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Уэльсом.

В объявлении правительства Уэльса говорится, что комиссия разработает варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей". Однако со-председатель комиссии Лаура Макаллистер отметила, что вопрос независимости тоже нельзя обойти вниманием и "рассматривать нужно все варианты". Вместе с ней Независимую конституционную комиссию возглавит бывший архиепископ Кентерберийский Рован Уильямс. Консерваторы обвинили министров в "растрате времени и ресурсов".

Лейбористская партия Уэльса считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве, но в своей избирательной программе обещала создание такого органа для "общенационального разговора" о будущем Уэльса.

В настоящее время Кардифф имеет полномочия во многих важных сферах управления, как образование, здравоохранение и местное самоуправление. Законодательство в этой сфере принимается в парламент Уэльса. Ряд других вопросов, в том числе по армии и медиа, решаются в Венсминстере. Похожая ситуация с Шотландией и Северной Ирландией.

Однако обеспокоенность относительно будущего Британии побудила некоторых политиков, в том числе первого министра Уэльса Марка Дрейкфорда, призывать к более радикальным изменениям. В частности, он считает, что будущее Соединенного Королевства было бы более определенным, если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным союзом. Похожие призывы звучат в манифесте лейбористов Уэльса, где выражают поддержку "далеко идущему федерализму".

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Великобритания
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