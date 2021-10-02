В Грузии подтвердили вызов временного поверенного в МИД Украины из-за задержания Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило вызов временного поверенного в МИД Украины в связи с задержанием Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Грузинский портал Imedinews накануне распространил комментарий представителя министерства иностранных дел Грузии, который отметил, что грузинский временный поверенный прибудет в МИД Украины.

"Дипломат посольства проведет встречу, он обменяется с украинской стороной об аресте Михеила Саакашвили, который является гражданином Украины, согласно установленным правилам", - сказали в МИД Грузии.

В комментарии "Европейской правде" утром 2 октября пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко вновь подтвердил, что грузинский дипломат приглашен в министерство, и встреча с ним состоится в субботу. Николенко отметил, что речь идет о встрече с временно поверенным, поскольку новый посол еще не приступил к выполнению своих обязанностей.

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"В Министерство иностранных дел приглашен временный поверенный Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания в Грузии украинского гражданина Михеила Саакашвили. Такая встреча планируется сегодня в помещении МИДа", - отметил Николенко.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста.

В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили. Кадры задержания позже обнародовала полиция.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Против него выдвинули новое обвинение - незаконное пересечение границы.

2 октября в Грузии происходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

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Исправлено: начальная версия новости исправлена в связи с некорректным переводом цитаты представителя грузинского МИД. Просим прощения у читателей.