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Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября

Среда, 20 октября 2021, 18:43

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу так называемого "скифского золота" во вторник, 26 октября.

Об этом говорится в обнародованном в среду, 20 октября, сообщении суда, пишет "Европейская правда".

"Апелляционный суд Амстердама вынесет свое решение в вопросе крымских сокровищ во вторник, 26 октября 2021 года, в 11.00. Приговор будет в письменном виде и будет зачитан на открытом суде", - говорится в сообщении.

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После объявления в суде приговор вместе с сообщением для прессы будет опубликован на сайте суда Recthtspraak.nl.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Производство затянулось и было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября прошлого года удовлетворила ходатайство Украины.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

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