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НАТО примет новую стратегию защиты от потенциального нападения РФ с нескольких направлений

Четверг, 21 октября 2021, 09:26

Министры обороны НАТО намерены согласовать новый генеральный план для защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Министерская встреча НАТО пройдет 21-22 октября в Брюсселе. Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена ​​на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса.

Официальные лица и дипломаты заявляют, что такая атака не является неизбежной. Россия отрицает какие-либо военные намерения и заявляет, что именно НАТО рискует дестабилизировать Европу такими приготовлениями.

Но официальные лица США, дипломаты НАТО и бывшие официальные лица говорят, что "Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" - и ее стратегический план реализации - необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников.

"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций. Различные вещи могут происходить одновременно, и это действительно требует целостного планирования", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник США.

Генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе с 2014 по 2017 год, сказал, что надеется, что стратегический план приведет к большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что означает больше ресурсов для Черноморского региона.

"Для меня это более вероятная горячая точка, чем Балтия", - сказал Ходжес, отметив меньшее количество крупных союзников, таких как Великобритания и Франция, с сильным присутствием в Черном море, а Турция более сосредоточена на конфликте в Сирии.

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