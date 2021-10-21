В Британии министру здравоохранения припомнили слова о "100 тысячах заражений ежедневно"

В профсоюзе врачей Великобритании, British Medical Association, раскритиковали промедление правительства с возвращением по крайней мере некоторых карантинных ограничений, считая, что иначе стране грозит катастрофическая волна эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Накануне министр здравоохранения Седжид Джевид подтвердил, что в Англии не планируют возвращать никаких ограничений, в том числе требование маски в помещениях, которое сейчас является рекомендацией, а не правилом.

В профсоюзе после этого заявили, что правительство "отпускает тормоза" и "сознательно проявляет халатность", как будто пандемия уже закончилась.

"Министр здравоохранения сам допускал, что мы можем увидеть до 100 000 новых заражений ежедневно. Уже сейчас у нас за неделю столько же умерших пациентов с коронавирусом, как было в марте - когда страна была в локдауне. Поэтому нас очень тревожит, что он не хочет действовать немедленно, чтобы спасти жизни и защитить медицинскую систему от перегрузки ", - заявил представитель профсоюза Чаанд Нагпоул, добавив, что уже сейчас показатели заражений, госпитализаций и смертей "неприемлемы".

Как уточняется, министр предупреждал о риске 100 000 заражений еще летом, перед окончательным выходом из карантина.

Британские медики в предыдущие дни призвали правительство задействовать "план Б", который правительство Джонсона предусмотрело в начале отмены всех карантинных ограничений. Он предусматривает, среди прочего, возвращение масочного режима, рекомендацию дистанционной работы и использования ковид-сертификатов как пропусков в ряд заведений.

В среду в Великобритании сообщили о 49 139 новых заражений и 179 смертях. Показатели восьмой день подряд превышают 40 000.

Показатель госпитализаций за последнюю неделю вырос на 11%, смертей - на 21%.

Стоит отметить, что во время продолжающейся волны эпидемии Великобритания фиксирует гораздо меньше смертей пациентов с коронавирусом, чем с такими же показателями заражений во время зимней волны - когда вакцинация в стране только начиналась.