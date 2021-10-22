Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Пятница, 22 октября 2021, 18:49

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен только в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт МОЗ Мальты.

В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Как сообщалось, Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мальта Туризм
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны