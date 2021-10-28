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Польская компания PGNiG во второй раз поставит газ Молдове

Четверг, 28 октября 2021, 08:11

Польская компания PGNiG выиграла новый тендер на поставку газа Молдове и во второй раз поставит голубое топливо стране.

Об этом объявило 27 октября Агентство госсобственности Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

PGNiG, а также международная компания DXT Commodities, офис которой расположен в Швейцарии, стали победителями третьего тендера. Компании должны доставить в Молдову 1,5 млн кубометров газа в течение 28 октября.

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Польская компания PGNiG выиграла первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа 25 октября.

Во втором тендере победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

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27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия выделит Молдове 60 млн евро, чтобы помочь справиться с газовым кризисом. Эти деньги ЕС предоставит Молдове в виде гранта.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не в России.

Как стало известно изданию Financial Times от собственных источников, "Газпром" в рамках переговоров выдвинул Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевое голубое топливо.

В "Газпроме" эту информацию опровергли, заявив, что переговоры о поставках газа в Молдову носят "исключительно коммерческий характер".

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Молдова Энергетика Россия
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