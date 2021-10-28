Польська компанія PGNiG вдруге поставить газ Молдові
Польська компанія PGNiG виграла новий тендер на постачання газу Молдові і вдруге поставить блакитне паливо країні.
Про це оголосило 27 жовтня Агентство держвласності Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.
PGNiG, а також міжнародна компанія DXT Commodities, офіс якої розташований у Швейцарії, стали переможцями третього тендеру. Компанії мають доставити до Молдови 1,5 млн кубометрів газу протягом 28 жовтня.
Польська компанія PGNiG виграла перший тендер на закупівлю 1 млн кубометрів газу 25 жовтня.
У другому тендері перемогла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group.
Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.
З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.
27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що Єврокомісія виділить Молдові 60 млн євро, щоб допомогти впоратися з газовою кризою. Ці гроші ЄС надасть Молдові у вигляді гранту.
Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.
25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії.
Як стало відомо виданню Financial Times від власних джерел, "Газпром" в рамках переговорів висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевше блакитне паливо.
У "Газпромі" цю інформацію спростували, заявивши, що переговори про постачання газу до Молдови мають "виключно комерційний характер".