Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

РФ ограничила ввоз мандаринов из Турции после критики турецких БПЛА в Украине

Четверг, 28 октября 2021, 14:23

Роспотребнадзор объявил о приостановке импорта из Турции мандаринов одного из производителей.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

В российском ведомстве заявили, что в мандаринах "обнаружено остаточное количество пестицида "хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень".

"В этой связи с 29 октября 2021 года до особого распоряжения прекращается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Турция является самым крупным поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август было ввезено 107,6 тысячи тонн на свыше $72 млн. На втором месте - Пакистан, который поставил более 73 тысяч тонн на $50,8 млн.

Решение было объявлено на следующий день после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поставка Украине турецких беспилотников Bayraktar может "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

26 октября по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые произошло боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

"Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. В 2018 году Украина закупила 6 БПЛА у Турции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Турция Торговля
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды