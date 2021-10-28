Франция озабочена эскалацией на Донбассе и применением "Байрактара"

В МИДе Франции выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции, сообщает "Европейская правда".

"Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар"" - сказал представитель МИД Франции.

Он подчеркнул, что эти события противоречат мерам по консолидации режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках Нормандского формата с целью полного выполнения Минских договоренностей, являющихся единственной утвержденной основой для продолжительного разрешения конфликта на Донбассе. Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", - заявили в МИД Франции.

26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг обеспокоенность МИД Германии в связи с применением дрона "Байрактар" на Донбассе.