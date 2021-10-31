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Укр / Рус

В Латвии полиция остановила нарушителя комендантского часа: мужчина взорвал авто, есть раненые

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Воскресенье, 31 октября 2021, 13:52

В Латвии мужчина взорвал свою машину при попытке побега от полиции, когда его остановили по подозрению в нарушении комендантского часа, действующего в рамках коронавирусных ограничений.

Об этом говорится в заявлении на сайте полиции, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители остановили автомобиль, чтобы выяснить причины передвижения мужчины. Водитель сначала дал стражам порядка документы не выходя из машины, но потом неожиданно закрыл окно и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, который был в авто.

 

В результате сильного взрыва обоих полицейских отбросило от машины, а водитель успел покинуть транспортное средство. Мужчина к тому же сумел, воспользовавшись ситуацией, попасть внутрь машины й полиции и попытался угнать автомобиль.

Один из полицейских попытался помешать мужчине, в результате чего завязалась драка. Через некоторое время водителя удалось задержать.

Второй полицейский — женщина, получившая в результате взрыва тяжелую травму лица, была госпитализирована.

 

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, будет принято решение о применении меры пресечения. По данным полиции, "очевидно, что действия мужчины были умышленными". Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются.

Первоначально задержанный объяснил, что решил это сделать в связи с COVID-19 и вакцинацией, поскольку на этой почве у него ежедневно возникали конфликты.

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