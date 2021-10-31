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В Британии из-за ливней и поваленных деревьев отменяют поезда на климатический саммит

Воскресенье, 31 октября 2021, 17:48

Сильные дожди и ветер вызвали задержки и отмены поездов, следующих из Лондона в Глазго, где проходит саммит ООН по изменению климата COP26.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье утром дерево упало на рельсы на железнодорожной линии Лондон Юстон-Глазго, и команды на местах работают над устранением нарушений

"Из-за повреждения проводов в Питерборо линии, идущие на север, заблокированы для электропоездов. Network Rail работает над удалением ветвей деревьев, которые упали на линии в нескольких местах, а затем осматривает линии на предмет повреждений", - заявили представители железной дороги.

Пассажиры поездов, рейсы которых отменили, решили бронировать авиарейсы из Лондона.

"Ирония в том, что климат влияет на поезда, а это означает, что рейс на конференцию по изменению климата - единственный способ добраться туда сегодня, я не упускаю из виду", - заявил Дэвид Джонсон - исполнительный директор Фонда Маргарет Пайк, который занимается вопросами изменения климата. Он полчаса провел в поезде, после чего пассажирам сказали сойти и объявили об отмене рейса.

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Великобритания климат
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