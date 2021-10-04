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В ЕС призывают запретить рекламу ископаемого топлива

Понедельник, 4 октября 2021, 16:26

В понедельник более 20 экологических и климатических групп начали кампанию по призыву к запрету спонсторства и рекламы ископаемого топлива в Европейском Союзе, аналогичному запрета рекламы табака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Более 80 активистов организации Greenpeace заблокировали вход на нефтеперерабатывающий завод Shell в нидерландском порту Роттердам, чтобы привлечь внимание к запуску Европейской гражданской инициативы, которая призывает к запрету рекламы.

Акция проходит менее чем за месяц до начала климатического саммита ООН по климату в Глазго.

Shell заявила, что компания инвестирует миллиарды долларов в " низкоуглеродную энергию".

"Чтобы помочь изменить структуру продаж энергии Shell, нам необходимо быстро развивать эти новые предприятия. Это значит, что мы сообщаем нашим клиентам через рекламу или социальные сети, какие решения относительно низкого уровня выбросов углерода мы предлагаем сейчас или разрабатываем, чтобы они могли переключиться на них, когда наступит подходящий момент", - заявили в компании.

Призывы к запрету на рекламу, связанную с ископаемым топливом, становятся все более популярными в ЕС. Ранее в этом году Амстердам ввел запрет в городской сети метро на рекламу, связанную с так называемыми "ископаемыми продуктами".

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