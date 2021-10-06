В Европарламенте хотят международного трибунала над Лукашенко

Депутаты Европарламента готовятся усилить давление с целью международного судебного процесса над самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого обвиняют в причастности к массовым пытка и репрессиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Во вторник литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил на заседании в Страсбурге, что Лукашенко необходимо доставить в Международный суд ООН.

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Его позицию поддержал немецкий депутат Европарламента от "Зеленых" Сергей Лагодинский, который заявил, что "против самого Лукашенко должно быть возбуждено дело о пытках".

Эти заявления свидетельствуют о том, что требование международного судебного процесса над Лукашенко, скорее всего, попадет в резолюцию Европейского парламента, которая будет принята в четверг.

Депутаты Европарламента заявляют, что Лукашенко лично приказал незаконно арестовать и подвергнуть пыткам оппозиционных демонстрантов, протестовавших против спорных президентских выборов в августе 2020 года. По меньшей мере 700 из арестованных остаются в тюрьме.

По словам специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора, создание международного трибунала для расследования преступлений в Беларуси возможно, "когда само государство или не желает, или не способно действовать и привлекать этих людей к ответственности".

Депутаты Европарламента намерены в своей резолюции призвать поспешить с пятым раундом санкций против режима Лукашенко, который в это время готовит Служба внешних действий ЕС.

Напомним, 4 октября парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.