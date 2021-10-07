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Саакашвили не будет проблемой в отношениях между Украиной и Грузией - спикер парламента

Четверг, 7 октября 2021, 19:17

Ситуация вокруг экс-президента Михеила Саакашвили не будет причиной ухудшения отношений между Украиной и Грузией.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава после встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави-2".

"Это ситуация, которая действительно создает неудобство для двух стран. Конечно, они не знали о его планах о незаконном пересечении границы. В целом это неловкая ситуация, которая однако, и это подчеркивали обе стороны, не может быть причиной ухудшения отношений между нашими странами, мы очень дружественные страны, стратегические партнеры и нам ничто не помешает", - сказал Кучава.

Ранее глава МИД Грузии Давида Залкалиани заявил, что абсурдно обсуждать и дискутировать на тему экстрадиции Саакашвили.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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Саакашвили Грузия
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