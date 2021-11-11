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Президент Европарламента подхватил "болезнь легионеров", но не думает, что это произошло в Страсбурге

Четверг, 11 ноября 2021, 08:52

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Болезнь легионеров" в некоторых случаях может приводить к смерти и переносится каплями воды в больших водопроводных системах.

Представитель Сассоли сказал, что президент "вероятно" подхватил болезнь в отеле примерно в то время, когда он заболел в середине сентября, во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

С тех пор Сассоли не может работать. "Проверки проводились в парламенте и в доме Сассоли как в Брюсселе, так и в Риме. Все они оказались отрицательными", - сказал представитель Сассоли.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни, начиная с 2002 года и совсем недавно в 2016 и 2017 годах, когда депутатов Европарламента предупредили о необходимости проявлять бдительность в отношении симптомов ранней стадии "болезни легионеров", которая может перерастать в пневмонию.

С тех пор парламент ограничил подачу теплой воды в душевые и туалеты, чтобы предотвратить новые вспышки.

"В отчетный период (до 15 сентября) Сассоли останавливался в различных отелях в разных странах и в Италии. Обо всем было сообщено национальным властям в соответствии с юридическими обязательствами", - сказал представитель Сассоли.

Согласно его официальной программе, Сассоли был только в Словении, Страсбурге и Брюсселе за две недели до того, как заболел.

За последние два года в Страсбурге было более 20 случаев заболевания, некоторые оказались фатальными.

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Европарламент
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