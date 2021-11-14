Кризис на границе: Польша обсуждает с Литвой и Латвией запуск статьи 4 договора о НАТО

В связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

"Мы обсуждаем с Латвией, а особенно с Литвой, не запустить ли статью 4 договора о НАТО", - сказал Моравецкий.

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Согласно статье 4 Североатлантического договора, любой член НАТО может потребовать консультаций с другими союзниками, когда, по мнению какой-либо из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Моравецкий также рассказал, что в ЕС будут обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности полное закрытие границы.

"Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко. Мы уже знаем, что одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкции", - заметил глава польского правительства.

С момента создания НАТО в 1949 году статья 4 использовалась несколько раз, например Турцией. Кроме того, статья 4 договора о НАТО была применена в марте 2014 года из-за ситуации в Украине, по просьбе Польши.

Также встреча Североатлантического совета по статье 4 была созвана после просьбы Турции из-за ситуации в Сирии в феврале 2020 года.

В ночь на воскресенье мигранты, желающие пересечь границу Польши с территории Беларуси, забросали польских солдат и офицеров камнями.

Польская пограничная служба считает, что белорусская сторона в воскресенье 14 ноября готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы. Мигранты получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб, заявили польские пограничники.

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