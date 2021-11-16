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Эстония проложит 130 км колючей проволоки на границе с Россией

Вторник, 16 ноября 2021, 14:26

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет приказал проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства, сообщает "Европейская правда".

"Силы обороны готовы внести свой вклад в установку заграждения из колючей проволоки с инженерным батальоном, если это необходимо", - сказал Лаанет.

Министр отметил, что Беларусь продолжает сознательно наращивать гибридную атаку на польско-литовской границе, поэтому Эстония принимает необходимые меры для защиты своей государственной границы.

"Помимо установки колючей проволоки мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы с Департаментом полиции и пограничной охраны", - добавил министр.

Речь идет о восточной границе с РФ, ведь у Эстонии нет границы с Беларусью.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что на заседании комитета по национальной безопасности обсуждалось, как построить временные барьеры на восточной границе и сделать это в срочном порядке.

"Те части границы, которые еще не охвачены пограничным забором, получат временные пограничные барьеры, пока граница окончательно не будет построена", - сказала она.

Длина эстонско-российской границы составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км - по Чудскому озеру. Сухопутная граница протяженностью в 135 км проходит преимущественно трудно проходимой местностью и в лесных районах.

Напомним, Министерство обороны Польши сообщило, что мигранты пытаются разрушить забор в районе пограничного перехода "Кузьница".

Мигранты бросают камни в сторону польских пограничников, а те отвечают слезоточивым газом и водометами.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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