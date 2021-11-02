Politico обнародовало снимки российских войск на границе с Украиной

Новые коммерческие спутниковые снимки, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова стягивает войска и военную технику на границе с Украиной после наращивания этой весной.

Снимки обнародовало издание Politico, передает "Европейская правда".

Новые изображения, сделанные Maxar Technologies, показывают скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками, скапливающимися у российского города Ельня вблизи границы с Беларусью. Подразделения, которые начали двигаться в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются, включают в себя элитную 1-ю гвардейскую танковую армию.

Также новый анализ британского издания Jane's, что техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией.

В этом районе также подмечены элементы 1-й гвардейской танковой армии. Аналитики Jane's утверждают, что эти подразделения предназначены для проведения операций на всех уровнях – от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий. Развертывание "знаменует собой явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии", обычно проводимой под Москвой, заявляют в британском издании.

Ранее сообщалось, что администрация президента США провела консультации с союзными странами по ситуации с безопасностью на украинско-российской границе.

Американское издание The Washington Post 31 октября обнародовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины.

В статье также отмечали, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.