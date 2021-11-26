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Укр / Рус
Укр / Рус

США рассматривают "все варианты" в связи с наращиванием сил РФ у границы Украины

Пятница, 26 ноября 2021, 19:29

США рассматривают все варианты относительно того, как реагировать на наращивание Россией войск у границы с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Как вы понимаете, все варианты есть на столе, и есть инструментарий, включающий целый ряд вариантов", - сказала помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"Сейчас Альянсу предстоит решить, какие шаги хочет сделать НАТО", – сказала она, выступая накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Латвию и Швецию на следующей неделе для участия в министерских встречах НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), где, по ее словам, главным вопросом повестки дня будет наращивание Москвой "больших и необычных" сил.

"На следующей неделе мы поговорим о нашей оценке происходящего на границе России с Украиной и начнем разговоры о том, какие есть варианты, которые есть на столе, и что именно НАТО как альянс хочет делать вместе", сказала она.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО на встрече на следующей неделе обсудят наращивание Россией военных сил на территории Украины и вблизи ее границ.

Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность на границах. "Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь цену, это будет иметь последствия, и мы продолжаем призывать Россию к деэскалации", - сказал генсек.

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США
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