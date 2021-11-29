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Самолет ЕС будет патрулировать Ла-Манш после гибели 27 мигрантов

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:28

Пограничное агентство ЕС направит самолет для патрулирования вод Ла-Манша после того, как в прошлую среду 27 мигрантов погибли, пытаясь попасть в Британию на переполненной надувной лодке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Euronews.

Европейские чиновники согласовали этот шаг на экстренной в воскресенье встрече во французском порту Кале, где обсуждали миграционную проблему.

Они также пообещали более тесно сотрудничать в борьбе с сетями незаконного ввоза мигрантов на надувных лодках.

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен заявил, что с 1 декабря самолет пограничного агентства ЕС Frontex будет помогать Франции, Бельгии и Нидерландам контролировать свои берега, чтобы лучше выявлять сети контрабандистов.

В то же время британские представители не присутствовали на встрече после того, как гибель мигрантов в Ла-Манше вызвала новый политический кризис между Британией и Францией.

Дарманен отозвал приглашение своей британской коллеги на встречу в Кале после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором призвал Париж забрать обратно всех пересекающих Ла-Манш мигрантов.

Франция и Великобритания обвиняют друг друга в том, что они не делают достаточно шагов, чтобы удержать людей от пересечения пролива.

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миграционный кризис Франция Великобритания
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