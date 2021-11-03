Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Бавария вернула маски в школах, требование отменили всего месяц назад

Среда, 3 ноября 2021, 16:44

Федеральная немецкая земля Бавария решила временно возобновить обязательное требование о ношении масок для лица в школах.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Правительство Баварии решило, что после осенних каникул маски необходимо носить в начальных школах неделю, а в средних – две недели, независимо от минимальной дистанции.

"С 8 ноября требование к маскам будет действовать на уроке и на так называемых местах сборов в здании школы, но не на открытом воздухе, то есть на школьном дворе", – пояснил министр образования Михаэль Пьяцоло.

Требование по маскам в классах было отменено в Баварии только в начале октября. Но в последнее время количество коронавирусных инфекций резко возросло, поэтому правительство решило ее восстановить.

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние 24 часа в стране было зафиксировано 20 398 случаев заболевания, 194 человека скончались.

Более 66% населения полностью вакцинировано в Германии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о дальнейших ограничениях для непривитых людей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда