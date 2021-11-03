Совет Европы отказался от кампании в защиту хиджабов после критики Франции

Совет Европы отказался от кампании, пропагандирующей уважение к мусульманским женщинам, предпочитающим носить хиджабы, после критики со стороны Франции.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда"

На прошлой неделе Совет Европы опубликовал в Twitter изображение для кампании против антимусульманской дискриминации. Слоган на одном из рекламных плакатов говорил: "Красота в разнообразии, как свобода в хиджабе".

Несколько известных французских политиков осудили кампанию и заявили, что хиджаб не олицетворяет свободу.

Министр молодежи Франции Сара Эль-Хайри сказала, что была шокирована одним из плакатов, на котором было разделено изображение одной женщины в хиджабе и без. Она предположила, что плакат побуждал женщин носить платки. По ее словам, это сообщение противоречит светским ценностям Франции, выразившей свое неодобрение кампанией.

Но некоторые мусульманские женщины, носящие платки, заявили, что реакция свидетельствует об отсутствии уважения к разнообразию и праву выбирать, что носить во Франции.

В среду Совет Европы сообщил, что твиты, связанные с кампанией, были удалены, "пока мы размышляем над лучшей презентацией этого проекта".

В последние годы интеграция всех групп мусульман во французское общество становится все более актуальной политической проблемой. Во Франции проживает крупнейшее мусульманское меньшинство в Европе, около 5 миллионов человек.

В 2011 году Франция стала первой европейской страной, запретившей закрывать лицо паранджой в общественных местах.

Напомним, Суд ЕС принял решение, что компании при определенных условиях могут запрещать мусульманкам носить хиджаб на работе.