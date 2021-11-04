Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше задержали трех сотрудниц центра вакцинации, которые выдавали сертификаты без введения вакцины

Четверг, 4 ноября 2021, 11:19

Полицейские города Калиш Великопольского воеводства задержали трех медсестер, выдававших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RMF 24.

Это один из первых подобных случаев в Польше. По неофициальным данным, задержанные женщины – медсестры, работавшие в центре вакцинации.

Вместе они договорились выдавать сертификаты, подтверждающие получение пациентом вакцины без предварительного введения препарата. За эту услугу брали большие деньги, сколько – не уточняется.

Офицеры полиции задержали женщин во время совершения преступления. Пока полиция практически не комментирует это дело. Расследованием занялась районная прокуратура Калиша.

Как сообщалось, в Германии известно примерно о 2000 делах о подделке ковид-сертификатов.

В Греции в начале сентября сообщали о расследовании в отношении 10 центров вакцинации по всей стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Зрада" или победа над "Газпромом"? Что скрывается в газовом соглашении Молдовы и РФ

По сути, "Газпром" через свою "дочку" накапливал долги сам перед собой, а теперь хочет переложить их на правительство Молдовы.
3 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Кишинев-Киев, Европейская правда

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко