Климатические активисты заблокировали три важные улицы в центре Лондона

Климатические активисты инициативы Insulate Britain устроили новую акцию в центре Лондона, заблокировав движение вокруг Парламентской площади.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Инициатива требует, чтобы правительство Британии осуществило масштабную тепломодернизацию всего жилого фонда страны до 2030 года, что должно уменьшить расходы энергоресурсов и, соответственно, выбросы парниковых газов.

62 протестующих заблокировали три дороги вокруг Парламентской площади возле Вестминстерского дворца, приклеив себя к асфальту. Одна из дорог ведет в том числе к госпиталю Святого Фомы.

В заявлении инициативы перед началом акции говорится, что времени на промедление нет, и от того, что будет сделано в ближайшие годы, может зависеть судьба человечества.

Журналист Daily Telegraph с места событий сообщил, что вокруг возникли огромные пробки, полиция перекрыла движение и не пропускает даже велосипедистов.

They’re here! Insulate Britain have blocked two sides of the Parliament Square/ Westminster Bridge crossroads resulting in huge queues. Police stopping all traffic including bicyclists from going through. Absolute gridlock. Only way to escape the queue is down Whitehall. pic.twitter.com/wnqA5k9uzD

В полиции сообщили, что "работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить движение".

We are continuing to respond to a protest in Parliament Square this morning where a number of activists have sat on the road, blocking traffic.



Officers are on scene and are working as quickly as possible to get traffic flowing again. pic.twitter.com/MnbXzvTrIh