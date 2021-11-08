Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: "Самоорганизовались"
В пограничном ведомстве Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов, которая в понедельник приблизилась к польской границе, самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".
Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский белорусскому государственному телеканалу БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".
Бычковский сказал, что все эти люди, в том числе женщины и дети, "не представляют угрозы безопасности и не ведут себя агрессивно".
"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы сделать невозможным насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", - сказал он.
"С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев", - добавил представитель белорусского ведомства.
По его словам, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы "реализовать свое право на предоставление просьб о предоставлении статуса беженца в ЕС".
Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.
В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами.
Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.
Позже польская сторона сообщила о первой попытке большой группы нелегальных мигрантов, которая подошла к границе в понедельник, незаконно пройти на территорию страны, МВД Польши опубликовало видео стычки.