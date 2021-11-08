Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: "Самоорганизовались"

Понедельник, 8 ноября 2021, 14:55

В пограничном ведомстве Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов, которая в понедельник приблизилась к польской границе, самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".

Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский белорусскому государственному телеканалу БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Бычковский сказал, что все эти люди, в том числе женщины и дети, "не представляют угрозы безопасности и не ведут себя агрессивно".

Читайте также
В Польше показали столкновение силовиков с мигрантами на границе

"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую ​​многочисленную группу, чтобы сделать невозможным насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", - сказал он.

"С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев", - добавил представитель белорусского ведомства.

По его словам, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы "реализовать свое право на предоставление просьб о предоставлении статуса беженца в ЕС".

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

Читайте также
В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Позже польская сторона сообщила о первой попытке большой группы нелегальных мигрантов, которая подошла к границе в понедельник, незаконно пройти на территорию страны, МВД Польши опубликовало видео стычки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Польша миграционный кризис шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

В десятках городов Польши прошли марши памяти женщины, ставшей первой жертвой решения Конституционного трибунала о полном запрете абортов (укр.)
9 ноября 2021 — Елена Бабакова, из Варшавы, для Европейской правды

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды