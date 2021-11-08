Білорусь про величезну групу мігрантів на кордоні Польщі: "Cамоорганізувались"

У прикордонному відомстві Білорусі заявили, що величезна група мігрантів, яка в понеділок наблизилась до польського кордону, самоорганізувалась, щоб "виключити насильницьке витіснення польською стороною".

Про це заявив офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський білоруському державному телеканалу БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Бичковський сказав, що усі ці люди, у тому числі жінки та діти, "не становлять загрози безпеці і не поводяться агресивно".

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"За розповідями самих біженців, вони самоорганізувалися в таку численну групу, щоб унеможливити насильницьке витіснення польською стороною, а також привернути увагу міжнародної громадськості до дій Польщі в частині недотримання прав людини", - сказав він.

"З урахуванням заяв офіційних осіб Польщі щодо концентрації збройних сил і техніки поблизу кордону, не виключаємо провокаційних дій польської сторони, спрямованих на виправдання застосування фізичної сили та спецзасобів щодо біженців", - додав представник білоруського відомства.

За його словами, іноземці хочуть потрапити до Польщі, щоб "реалізувати своє право на подання прохань щодо надання статусу біженця до ЄС".

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

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У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Згодом польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.