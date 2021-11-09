Бельгия закрыла въезд для туристов из Украины

ОБНОВЛЕНО: Редакция приносит извинения за первоначальное сообщение, которое, по последней информации, оказалось некорректным. Мы ждем официального разъяснения правил въезда; посольство Украины обратилось за разъяснениями в пограничную службу Бельгии по этому поводу. Впрочем, исходя из анализа законодательства Бельгии, вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в эту страну.

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Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной причины".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные пограничной службы и центра информирования о пандемии, а также официально сообщило посольство Украины.

В частности, сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не упоминает Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, а также перевел Украину в красную зону

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировок, туризма и т.п. также иностранцам из стран, не входящих в общий "белый список", если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса разрешенными в ЕС вакцинами. Однако с недавнего времени и эту возможность убрали: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешествующих, кроме тех, кто находится в "белом списке" и не представляет эпидемической опасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", как для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

Детальнее о правилах въезда говорится в разъяснении посольства Украины в Бельгии.

Напомним, ранее въезд из Украины закрыла Мальта. Впрочем, подавляющее большинство государств ЕС остаются открытыми для тех путешествующих из Украины, имеющих сертификат о вакцинации, при условии, что от последнего укола прошло не менее 14 дней.