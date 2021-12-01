Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба договорился с главой МИД Британии о шагах сдерживания России от агрессии

Среда, 1 декабря 2021, 14:24

Главы МИД Украины и Британии на встрече в Риге в среду договорились о ряде конкретных шагов в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-служба МИД Украины после встречи Дмитрия Кулебы с британской коллегой Лиз Трасс.

По данным ведомства, Трасс заверила, что Великобритания готова вместе с Украиной мобилизовать поддержку союзников на фоне агрессивных действий РФ.

Кулеба и Трасс обсудили ситуацию с безопасностью на оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, обменялись мнениями относительно важных направлений взаимодействия Украины и Великобритании в рамках существующих и новых форматов с целью укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе.

Трасс также заверила Кулебу в готовности Соединенного Королевства конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать практическую помощь по укреплению обороноспособности и усилению экономической устойчивости нашего государства.

Накануне министр иностранных дел Британии Лиз Трасс во время визита в Эстонию предостерегла Россию от "стратегической ошибки", имея в виду потенциальную возможность военного вторжения в Украину.

Она также посетила британский контингент в Эстонии и среди прочего проехалась на танке.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания МИД Кулеба Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он грозит Украине

Климатические инициативы Евросоюза ударят по самому болезненному: торговле между Украиной и ЕС. Что в такой ситуации следует делать Киеву? (укр.)
1 декабря 2021 — Андрей Андрусевич, Алексей Хабатюк

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"