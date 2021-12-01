"Это неприемлемо": генсек НАТО о попытках Путина устанавливать "сферы влияния"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает категорически неприемлемой позицию, что крупные геополитические игроки в современном мире имеют право на свою "сферу влияния" и право контролировать политику своих меньших соседей, и поэтому у России "нет права вето" в отношении будущего членства Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после второго дня встречи Североатлантического совета в Риге.

Фраза о "российской сфере влияния" прозвучала в одном из вопросов от СМИ.

"Сам вопрос отсылает к тому, что неприемлемо - что у России есть "сфера влияния"(...), что Россия может контролировать, что должны или не должны делать ее соседи. Мы не хотим возвращаться к такому миру - где крупные геополитические игроки могут устанавливать ограничения, что должны делать суверенные независимые государства", - заявил Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что и его страна, Норвегия, является малой страной и имеет общую границу с Россией, и что он очень рад, что в свое время не считалось, что Россия имеет право решать, что делать и чего не делать Норвегии.

"То же самое - с Украиной. Украина является независимой суверенной страной с международно признанными границами… Идея о том, что поддержка суверенной страны со стороны НАТО - это "провокация", это просто неправильно. Это неуважение к суверенитету и стремлениям украинского народа. Это говорит больше о России, чем о НАТО.

НАТО - оборонный альянс. НАТО не является угрозой ни для кого, но уважает решения стран - как стран Балтии, Польши, когда она решила присоединиться к Альянсу, и уважает решение Украины, которая стремится к членству в НАТО. Мы заявили, что Украина станет страной-членом, но, конечно, 30 стран-членов должны будут решить, готова ли Украина к членству", - отметил Йенс Столтенберг.

"Только Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. У России нет права вето в этом вопросе и нет права устанавливать "сферу влияния" и пытаться контролировать своих соседей", - подчеркнул генсек.

Напомним, накануне Йенс Столтенберг выступил с похожим заявлением, отметив, что Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.

1 декабря президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.