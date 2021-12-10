Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство США об обвинениях РФ: корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины

Пятница, 10 декабря 2021, 15:17

Посольство США в Украине прокомментировало обвинения России в отношении корабля ВМС Украины "Донбасс", заявив, что он имеет полное право плавать в украинских водах.

Заявление посольство разместило в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – заявили американские дипломаты.

Читайте также
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США

Напомним, 9 декабря ФСБ России обвинило украинский военный корабль "Донбасс" в том, что он находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

В РФ заявили, что корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ России предупредил "о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся представления необходимых заявок на прохождение Керченским проливом".

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс".

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ в отношении украинского корабля "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

Он сказал, что странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска.

В ООС заявили, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны, корабль выполнял задачи в своих территориальных водах.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия Крым
powered by lun.ua

Статьи

"Талибан" и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов

Упоминания о Крыме нужны правительству талибов для угроз в адрес соседнего Пакистана, война с которым постепенно становится неизбежной (укр.)
10 декабря 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко