МИД Британии: вторжение в Украину станет стратегической ошибкой России

Министр иностранных дел Лиз Трасс предупредила Россию, что она столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью BBC.

Глава британской дипломатии отметила, что встреча министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в эти выходные продемонстрирует единство и даст понять, что такой шаг РФ был бы "стратегической ошибкой".

Трасс сказала, что Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".

В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.

На вопрос, может ли она исключить военный ответ на российскую агрессию, Трасс ответила, что Британия работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".

"Мы оказываем им поддержку. Мы также работаем, чтобы помочь им с их энергетической устойчивостью. Таким образом, они не зависят исключительно от поставок российских энергоносителей. И именно таким образом мы, наконец, поможем Украине", - отметила она.

Трасс сказала, что Великобритания и ЕС пытаются снизить зависимость западных экономик от российских энергоносителей, а газопровод "Северный поток – 2" будет "проблемой", если Россия вторгнется в Украину.

"Нам абсолютно необходимо уменьшить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии уменьшения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от вредоносных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания" , – добавила министр.

Напомним, Британия планирует, по словам президента Владимира Зеленского, выделить дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.