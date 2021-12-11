Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МИД Британии: вторжение в Украину станет стратегической ошибкой России

Суббота, 11 декабря 2021, 11:26

Министр иностранных дел Лиз Трасс предупредила Россию, что она столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью BBC.

Глава британской дипломатии отметила, что встреча министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в эти выходные продемонстрирует единство и даст понять, что такой шаг РФ был бы "стратегической ошибкой".

Трасс сказала, что Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".

В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.

На вопрос, может ли она исключить военный ответ на российскую агрессию, Трасс ответила, что Британия работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".

"Мы оказываем им поддержку. Мы также работаем, чтобы помочь им с их энергетической устойчивостью. Таким образом, они не зависят исключительно от поставок российских энергоносителей. И именно таким образом мы, наконец, поможем Украине", - отметила она.

Трасс сказала, что Великобритания и ЕС пытаются снизить зависимость западных экономик от российских энергоносителей, а газопровод "Северный поток – 2" будет "проблемой", если Россия вторгнется в Украину.

"Нам абсолютно необходимо уменьшить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии уменьшения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от вредоносных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания" , – добавила министр.

Напомним, Британия планирует, по словам президента Владимира Зеленского, выделить дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания МИД Россия
powered by lun.ua

Статьи

"Талибан" и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов

Упоминания о Крыме нужны правительству талибов для угроз в адрес соседнего Пакистана, война с которым постепенно становится неизбежной (укр.)
10 декабря 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко