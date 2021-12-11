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Укр / Рус
Укр / Рус

В Италии епархии пришлось извиниться за слова о несуществующем Санта-Клаусе

Суббота, 11 декабря 2021, 15:31

Римско-католическая епархия на Сицилии публично извинилась перед возмущенными родителями после того, как ее епископ сказал группе детей, что Санта-Клауса не существует.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации агентства Associated Press.

В посте на Facebook и в комментариях в пятницу епархия коммуны Ното настаивала на том, что епископ Антонио Стальяно не имел за цель разрушить детские мечты за две недели до Рождества.

Директор по коммуникациям епархии, преподобный Алессандро Паолино сказал, что Стальяно пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю святого Николая, дарившего подарки бедным и преследуемого римским императором.

"Прежде всего, от имени епископа я выражаю свое сожаление из-за этого заявления, которое вызвало разочарование у маленьких, и хочу уточнить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем другими", - написал Паолино на епархиальной странице в Facebook.

Итальянские новости цитируют слова Стальяно на недавнем религиозном фестивале, что Санты не существует, а его красный костюм создала компания Coca-Cola для рекламы.

Паолино отметил, что церковь не хотела разрушать мечты детей, а вместо этого должна черпать из них хорошие примеры, положительные для жизни.

"Итак, Санта-Клаус – это эффективный образ, который передает важность дарения, щедрости, обмена. Но когда этот образ теряет смысл, вы видите Санта-Клауса, который ассоциируется с потребительством, желанием владеть, покупать, покупать и покупать еще, тогда вы должны переоценить его, придав ему новый смысл", – отметил Паолино.

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Италия ЕвроЖизнь
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