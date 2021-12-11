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Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен обсудил сдерживание России с главами МИД Германии и Британии

Суббота, 11 декабря 2021, 16:49

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи министров G7 в Ливерпуле обсудил с главами МИД Британии и Германии обстановку вокруг Украины и сдерживание России.

Об этом сообщил в субботу спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс отметили важность продолжения координации между США и Великобританией для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины", - заявил Прайс.

Он добавил, что Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и согласились, что "в случае эскалации Москвы необходим решительный ответ".

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс ранее предупредила Россию, что она столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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