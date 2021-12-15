В Италии вступила в силу обязательная ковид-вакцинация для некоторых профессий

В Италии со среды 15 декабря вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса работников школ, сотрудников админучпеждений, правоохранителей, военных и спасательных служб.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает dpa.

Решение об обязательной вакцинации работников этих профессий было принято в ноябре, с исключением для тех, кто имеет обоснованные медицинские противопоказания.

За категорический отказ от прививки грозят штрафы до более 1000 евро и невыплата зарплаты.

Медики, на которых это требование распространилось еще раньше, должны будут привиться усиливающей дозой через 9 месяцев после второй дозы.

Также, сообщает ANSA, 14 декабря правительство согласовало проект о продолжении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 марта. Это позволяет продолжать меры по борьбе с эпидемией, в том числе применение ковид-сертификата.

Среди прочего, предполагается продлить требование о допуске в заведения повышенного риска, как рестораны, стадионы, дискотеки, только привитых или выздоровевших. Это правило начало действовать с 6 декабря и предварительно должно было применяться до 15 января.

Также проект позволит правительству, при необходимости, ограничивать передвижение граждан, вводить ограничения на работу учреждений или проведение мероприятий.

Без продолжения, чрезвычайная ситуация должна закончиться в конце 2021 года.

В Министерстве здравоохранения опасаются, что Италию ждет серьезный рост числа заражений в связи с распространением штамма "Омирон". Министр здравоохранения призвал людей не откладывать со прививкой усиливающей дозой, чтобы снизить риски.

Сейчас в Италии хотя бы одной дозой привиты более 88% населения в возрасте от 12 лет, вскоре начнется вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.